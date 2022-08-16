«Ф-1» определилась с датой Гран-при Австралии-2023 и близка к утверждению календаря на следующий сезон

Организаторы Гран-при Австралии объявили дату следующей гонки «Формулы-1».

В 2023 году этап в Мельбурне состоится с 31 марта по 2 апреля. В тот же уик-энд в Австралии впервые в истории пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».

Исполнительный директор Гран-при Австралии Эндрю Уэстакот сообщил, что гонка станет третьей в сезоне, а также рассказал о том, как продвигается работа над расписанием этапов:

«Календарь «Формулы-1» на 2023 год близок к утверждению. Без сомнения, кое-какие вещи еще могут поменяться, но к нам это не относится».

«Ф-1» подписала контракт на проведение Гран-при Австралии до 2035 года, Мельбурн примет гонки «Ф-2» и «Ф-3» в 2023-м

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram