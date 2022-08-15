Эмерсон Фиттипальди баллотируется в сенат Италии

Двукратный чемпион «Формулы-1» выдвигается в сенат Италии.

Фиттипальди будет участвовать в выборах верней палаты парламента в южноамериканском избирательном округе (для итальянцев, живущих за границей) от правоконсервативной партии Fratelli d’Italia («Братья Италии»). Решение было принято после переговоров с лидером партии Джорджей Мелони.

Как сообщает Il Giornale, Эмерсон получил «безусловную поддержку» президента Бразилии Жаира Болсонару.

«Я очень рад баллотироваться в сенат Италии на выборах 25 сентября. У меня уже есть несколько предложений, которые касаются бразильцев, которые связаны с Италией, ее культурой и спортом. Надеюсь получить поддержку избирателей в Бразилии и Латинской Америке, а также тех, кто живет в Италии», – прокомментировал экс-гонщик выдвижение.

Фиттипальди является гражданином Бразилии и итальянцем по отцовской линии. Его сын Энцо выступает в «Формуле-2» и живет в Италии.

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