Гюнтер Штайнер: «Джин Хаас не заинтересован в продаже команды»

опроверг слухи о продаже «Хааса».

По словам Штайнера, останется владельцем американской команды.

«Ходило много слухов о том, что «Хаас» продается, что «Хаас» обанкротился. Вопрос банкротства никогда не поднимался.

В 2020 году Джин хотел посмотреть, что получится с новым регламентом. Главным образом с финансовым – с потолком расходов и другим распределением призовых. Когда все утряслось, он был настроен на сохранение коллектива и до сих пор настроен.

Многие хотят купить команду «Ф-1», так что желающие бы нашлись. Но Джин в данный момент в этом не заинтересован. Он хочет сохранить команду», – заявил руководитель «Хааса».

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