Ник де Врис о завале в «Формуле E»: «Без гало я стал бы еще ниже»

Чемпион «Формулы E» Ник де Врис считает, что гало спасло ему жизнь в аварии на старте гонки в Сеуле.

На первом круге субботнего заезда произошел серьезный инцидент с участием восьми машин, при этом де Вриса оказался под «Ниссаном» . Гонка начиналась на мокрой трассе.

«Слава богу, что есть гало. Хотя, думаю, авария выглядела страшнее, чем на самом деле. Все происходило довольно медленно. Если посмотреть видео, это словно замедленный повтор. Трудные условия, очень плохая видимость.

Ты почти ничего не видишь, поэтому рассчитываешь точку торможения по другим болидам. Разумеется, я их не виню, ответственность на мне. Но все просто попались на этом. Ты слегка сходишь с траектории [в 20-м повороте], сцепления там нет, попадаешь на бетонный участок с люком – и все. Мы слегка опоздали с торможением, и, к сожалению, на этом гонка закончилась.

Без гало я стал бы еще ниже, чем сейчас (рост де Вриса – 167 см – Sports.ru). Так что лучше посмеяться над этим, а не плакать. К счастью, гало было, оно меня спасло. Хотя соглашусь, что машины, пожалуй, слишком легко «подныривают» друг под друга. Но кто я такой, чтобы судить об этом?» – заявил нидерландец.

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Фото: твиттер «Формулы E»