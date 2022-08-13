Формула E. Сеул. Эванс выиграл 1-ю гонку и сохранил шансы на титул, Роулэнд – 2-й, ди Грасси – 3-й

Пилот «Ягуара» Митч Эванс выиграл первую в истории гонку в Сеуле.

На старте заезд прервали красными флагами из-за массового завала с участие восьми машин, шесть из которых сошли. Эванс вырвал лидерство в начале гонки и удержал его до финиша, тем самым сохранив шансы на титул. Также места на подиуме заняли Оливер Роулэнд («Махиндра») и Лукас ди Грасси («Вентури»), лидер чемпионата Стоффель Вандорн из стал пятым. Гонка завершилась за машиной безопасности из-за аварии Алекса Симса («Махиндра»).

Гонщик «Вентури» Эдоардо Мортара сошел и потерял шансы на чемпионство, которое в воскресенье разыграют Вандорн и Эванс.

Этап 15

Сеул, Республика Корея

13 августа 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Митч Эванс («Ягуар») – 30 кругов

2. Оливер Роулэнд («Махиндра») +0,820

3. Лукас ди Грасси («Вентури») +1,393

4. Джейк Деннис («Андретти») +1,902

5. Стоффель Вандорн («Мерседес») +2,470

6. Жан-Эрик Вернь («Течита») +3,957

7. Паскаль Вандорн («Порше») +4,149

8. Робин Фряйнс («Энвижн») +4,508

9. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +4,970

10. Ник Кэссиди («Энвижн») +5,325

Положение в личном зачете

Топ-5

1. Стоффель Вандорн – 195 очков

2. Митч Эванс – 174

3. Эдоардо Мортара – 144

4. Жан-Эрик Вернь – 136

5. Лукас ди Грасси – 126

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