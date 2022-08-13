Гоночный директор «Феррари»: «Командные приказы больше обсуждают вне Скудерии, чем внутри»

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес объяснил, почему не применяются командные приказы.
Скудерия не спешит отдавать предпочтение Шарлю Леклеру, который опережает Карлоса Сайнса на 22 балла. По мнению Мекьеса, рано принимать решение о помощи лидеру команды.
«Такое больше обсуждают вне «Феррари», чем внутри, это правда. Но, если говорить серьезнее, мы всегда высказывались очень четко: наша цель – наилучший результат для команды. «Феррари» превыше всего.
Конечно, в какой-то момент придется сосредоточиться на одном из гонщиков, если этого потребует ситуация в чемпионате. Это не означает, что мы будем ждать достаточную разницу в очках с математической точки зрения – просто решим, что так будет правильно», – заявил специалист.
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