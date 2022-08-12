Ландо Норрис: «Подиум в Имоле не укладывается в голове, он до сих пор вызывает улыбку»

Пилот «Макларена» рассказал о лучшем моменте сезона-2022.

На Гран-при Эмилии-Романьи Норрис финишировал третьим и остается единственным гонщиком не из трех топ-команд с подиумом.

«Я доволен собой, своим пилотажем и так далее. Были яркие моменты, но не знаю, как удалось завоевать подиум в Имоле, это просто не укладывается в голове. С нашей машиной такой результат – достижение, он до сих пор вызывает у меня улыбку.

Хотя позитивных моментов много. Впереди полно работы, отставание от лидеров все еще огромное. Да, по субботам мы ближе, как и другие команды. Но по воскресеньям разрывы больше, чем в прошлом – нужно этим заняться», – заявил Норрис.

Ландо также поделился рассуждениями о сильных сторонах «Макларена»:

«Мы начали сезон не так мощно, как нужно было, но потом выступали очень здорово. Мы все еще сражаемся за четвертое место в Кубке конструкторов с командой, которая была гораздо конкурентоспособнее с самого старта – это показывает уровень работы над многими другими аспектами.

Стабильность, надежность, пит-стопы, стратегия – мы сильны во многих отношениях. Просто не удалось начать сезон хорошо, однако мы добились прогресса. Если так продолжится после перерыва, я буду доволен. Но всегда тяжело сражаться за большее, за высокие позиции, а отставание от трех топ-команда по-прежнему большое. Сосредоточимся на том, чтобы его сократить».

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