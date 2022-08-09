Дэвид Култхард: «Когда Леклер избавится от небольших ошибок, он станет по-настоящему классным гонщиком»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что будет по-праву считаться одним из сильнейших гонщиков чемпионата, когда перестанет достаточно регулярно допускать ошибки.

Последней наиболее очевидной ошибкой стал разворот и вылет с трассы на Гран-при Франции, когда Леклер лидировал в гонке.

«Я не был удивлен, потому что такие ошибки были свойственны Леклеру на протяжении всей его карьеры в «Формуле-1». Можно вспомнить, как на Гран-при Азербайджана 2019 года он въехал на своей «Феррари» в стену при прохождении шиканы, и начал кричать по радио, какой он глупый. Но Шарль совсем не глупый, он блестящий и потрясающе быстрый гонщик.

Шарлю приходится взрослеть прямо на глазах у людей, находясь по самым сильным давлением, которое только может быть в «Формуле-1» – выступая за «Феррари». Потому что – это нечто большее, чем просто гоночная компания. Это целая страна тифози, это болельщики по всему миру.

Когда Леклер избавится от этих небольших ошибок – и не стоит забывать, что тоже часто ошибался в начале карьеры, – он станет по-настоящему классным гонщиком», – рассказал Култхард.

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