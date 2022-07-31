Льюис Хэмилтон: «Победа над «Феррари» крайне важна для «Мерседеса». Фантастический результат»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что думает о победе над «Феррари» в Венгрии.

По итогам Гран-при Хэмилтон стал вторым, его напарник – третьим, в то время как и упустили возможность завоевать подиум.

«Это очень приятно. Прекрасное чувство, учитывая, как складывался сезон – мы видим прогресс. Второе место на прошлых выходных имело огромное значение для нас, и теперь мы второй раз подряд оказались на подиуме вместе с Джорджем. Фантастический результат, если говорить об очках.

Если брать во внимание темп «Феррари», то, что мы оба финишировали выше – крайне важный результат для команды, а также для меня лично, ведь я стартовал седьмым. В этот уик-энд у нас были проблемы, но итог доказывает, что гоночная скорость прекрасная», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон ответил на вопрос, смог ли бы он побороться с пилотом Максом Ферстаппеном, если бы стартовал на «софте», как сделал Расселл.

«Пожалуй, то, что мы продлили второй отрезок, позволило поставить «софт» на конец заезда, и я получил преимущество за счет разницы в шинах. Наверное, гонка была проиграна на первом отрезке, но вторая и третья часть вышли эпичными. Безусловно, мы приблизились бы к Максу, но кто знает. Может, я не смог бы проехать ту же дистанцию на этих шинах. Кто знает.

Если бы мы стартовали с той позиции, с которой должны были – без проблем, возникших вчера, то, полагаю, оказались бы в гораздо более выгодном положении для борьбы с Максом», – приводит слова пилота Racer.

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