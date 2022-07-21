Карлос Сайнс о возможном получении нового двигателя перед Гран-при Франции: «Мы пока не приняли окончательное решение»

Пилот рассказал, что команда пока не приняла решение о необходимости замены двигателя на его болиде перед .

Сайнс сошел с дистанции гонки в Австрии из-за возгорания мотора и в случае установки новой силовой установки получит штраф в виде потери позиций на стартовой решетке.

При этом в «Феррари» также отметили, что будут принимать во внимание фактор погоды – Гран-при Франции должен пройти в сильную жару, что лишь повышает нагрузку на технику. Сайнс может избежать штрафа, если будет использовать узлы, которые уже находятся в пуле использованных деталей в нынешнем сезоне.

«Решение пока не принято. При этом существует шанс, что в этот уик-энд на мою машину установят новый двигатель, что будет подразумевать получение штрафа. Однако, как я уже сказал, мы пока не приняли окончательного решения», – рассказал Сайнс.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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