Макс Ферстаппен: «Феррари» доминирует больше, «Ред Булл» по-прежнему ее догоняет»

Пилот «Ред Булл» поделился мнением о непревзойденной скорости .

Чемпион «Формулы-1» опережает гонщика Скудерии Шарля Леклера на 38 очков. Преимущество «Ред Булл» в Кубке конструкторов составляет 56 баллов.

«Почему «Ред Булл» не показал скорость в Австрии? Не из-за шин или настроек – со всем болидом были проблемы. Безусловно, мы такого не ожидали. Не хочу углубляться в подробности, но тот факт, что уик-энд проходил со спринтом, сыграл не в нашу пользу.

После гонки [и схода] в Мельбурне я посчитал, что бороться придется до самого конца, чтобы получить шанс на титул. Ситуация быстро перевернулась – это доказывает, как все может измениться.

Не думаю, что у нас был хотя бы один по-настоящему доминирующий уик-энд. На старте сезона мы оказались в роли отстающих и пытались переиграть «Феррари». Затем у них случались сходы, благодаря чему мы получали преимущество, либо команда выигрывала за счет стратегии.

Считаю, что в целом «Феррари» доминирует больше нас, а мы по-прежнему ее догоняем. И машина все еще слишком тяжелая, из-за чего теряется время. Надо продолжать работу, привозить обновления. У нас нет гарантий», – признался нидерландец.

«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

«Будешь водить грузовик или автобус». Отец ментально уничтожал Ферстаппена в детстве, но сегодня Макс благодарен

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram