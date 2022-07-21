Валттери Боттас: «Жара не влияет на проблемы «Феррари» и «Альфа Ромео» с надежностью»

Пилот «Альфа Ромео» отрицает, что жара во Франции усугубит проблемы с надежностью.

Клиенты , в том числе , десять раз сходили по ходу сезона из-за поломок силовой установки и иных механических проблем.

«Мы не видели, что какие-либо трудности связаны с жарой. У команды возникали проблемы с охлаждением, но обычно это утечка в системе – то есть неважно, холодно или жарко. У нас нет доказательств, что жара – серьезный повод для беспокойства. Есть ощущение, что трудности с охлаждением остальным решены.

Команда очень плотно сотрудничает с «Феррари», и некоторые проблемы не связаны с («Альфа Ромео»). Какие-то из поломок относятся к «Феррари». Так что все по-разному.

Прогресс есть, мы решили многие вопросы, ситуация сильно улучшилась в сравнении со стартом сезона. Пока 100-процентной уверенности нет, потому что проблем было очень много. Однако надежность давно является темой номер один на брифингах, мы делаем все возможное», – заявил финн.

В воскресенье на Гран-при Франции ожидается температура в 30 градусов.

Причину взрыва или отказа мотора «Ф-1» правда можно определить по звуку и дыму? Да!

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