Гюнтер Штайнер: «Борьба в «Ф-1» связана и с потолком расходов, который нужно защищать изо всех сил»

Руководитель рассказал о причинах плотной борьбы в «Формуле-1».

«В данный момент идут постоянные сражения, хорошая борьба на трассе. Я считаю, это связано и с потолком расходов. Мы придумали успешное правило и не должны отходить от этого принципа. Не нужно возвращаться в старые добрые времена, когда титулы забирали те, у кого больше денег.

На мой взгляд, борьба в Сильверстоуне вышла фантастической – для ФОМ, для зрителей. Почему такое происходит? Полагаю, в том числе из-за потолка расходов. Я считаю, что необходимо защищать лимит расходов изо всех сил и не вредить командам.

Однако дело не только в потолке, но и в техническом регламенте. Командам немного сложнее, чем раньше: они привозят обновления, но не такие значительные, как несколько лет назад. Гораздо труднее найти скорость. Так что, должен сказать, технический регламент довольно хороший», – заявил Штайнер.

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