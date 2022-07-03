Серхио Перес о подиуме: «У меня еще есть проблемы с шеей – рад, что вообще добрался до финиша»

Пилот подвел итоги , отметив, что был очень рад попаданию на подиум и вообще финишу в гонке, учитывая проблемы с шеей.

«Мы здорово отыгрались. Мне понравилась борьба с Шарлем, а потом с Льюисом. С учетом того, что мне пришлось ехать в боксы для замены антикрыла, мы очень здорово отыгрались. Ведь мне пришлось многое наверстывать.

При этом по ходу этого уик-энда я не чувствовал себя на все 100 процентов физически готовым. Думаю, свое физическое состояние я бы оценил процентов на 80. И второе место в такой ситуации – это отличный результат. У меня еще есть некоторые проблемы с шеей, которые меня беспокоят. Так что рад тому, что вообще сумел добраться до финиша», – рассказал Перес.

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