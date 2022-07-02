Шарль Леклер: «На последнем круге меня развернуло. Я не справился с задачей и не заслужил поул»

Пилот подвел итоги квалификации к .

«Сам я разочарован, но при этом я рад за Карлоса, сегодня он отлично выступил. На последнем круге меня развернуло – хотя я знал, что это решающий круг и мне нужно «собрать» его. Но как пилот я с этим не справился – а значит и не заслужил быть на поуле.

Тем не менее, третье место – это все равно неплохая стартовая позиция в гонке. Надеюсь, мы сможем все сделать правильно и отыграемся», – рассказал Леклер.

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