Лоусон заменит Випса в роли резервного пилота «Ред Булл» до конца сезона

Лиам Лоусон заменит в качестве резервного и тест-пилота «Ред Булл» в этом сезоне.

Випс был исключен из молодежной программы «Ред Булл» после того, как позволил себе расистское оскорбление по ходу стрима.

Руководитель «Ред Булл» заявил, что расставание с Випсом не станет ударом для молодежной программы.

«После объявления о расставании с Юри Випсом его обязанности в «Ред Булл» возьмет на себя . В данный момент в нашей молодежной программе достаточно талантливых пилотов. В «Формуле-2» выступают Лоусон и Хаугер, у нас есть Джехан Дарувала, хоть сейчас он и проводит тесты за другую команду. Аюми Иваса тоже демонстрирует отличный потенциал», – рассказал Хорнер.

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