Ландо Норрис: «Машина работает лучше, чем мы ожидали»

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Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании.

«День вышел непростым, поскольку из-за ветра условия стали невероятно сложными. Хоть все и выглядит неплохо, очень сложно поймать стабильный темп на длинной дистанции. Тем не менее, я доволен.

Наша машина, как кажется, работает довольно неплохо. Ну, по крайней мере лучше, чем мы ожидали. И я не могу сказать, за счет чего мы достигли такого результата – потому что чуть сильнее раскрутили двигатель или нет. Но в целом у нас все идет неплохо и мы можем прибавить завтра», – рассказал Норрис.

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