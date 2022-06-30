Хэмилтон о расистском высказывании Пике: «Не знаю, почему голосам из прошлого предоставляется платформа»

Пилот рассказал об отношении к расистскому высказыванию .

Трехкратный чемпион «Формулы-1» описал Хэмилтона термином, который считается расистским в Бразилии.

«Я очень долгое время сталкивался с расизмом, критикой, негативом, дискриминацией, здесь нет чего-то совсем нового для меня. Важна общая картина. Не знаю, почему мы продолжаем предоставлять платформу голосам из прошлого. Они говорят о нашем спорте, но мы идем в совершенно ином направлении. Не думаю, что они отражают то, чем является «Ф-1», куда она движется.

Если мы хотим расширяться – в США, других странах, в Южной Африке, наращивать аудиторию, необходимо смотреть в будущее и предоставлять платформу молодым. Они в большей степени представляют сегодняшнее время и то, кем мы хотим стать.

Дело не в конкретном человеке и не в отдельном использовании данного термина. Дело в общей картине», – заявил семикратный чемпион «Ф-1» перед .

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