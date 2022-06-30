Шарль Леклер: «Мы довольно сильно отстаем от лидера чемпионата и хотим отыграться на «Сильверстоуне»

Пилот рассказал о целях на предстоящий .

«В прошлом мы сильно смотрелись на этой трассе. А вдобавок к этому мне самому очень нравится эта трасса. Надеюсь, что сочетание этих факторов поможет нам выиграть воскресную гонку.

Понятное дело, что сейчас нас ждет очень важный месяц предшествующий летнему перерыву в чемпионате. В личном зачете мы довольно сильно отстаем от лидера, и мы хотим отыграться. Так что все четыре ближайших гонки будут очень важны, начиная с этой. Надеюсь, мы проведем чистый уик-энд.

Мы не проводили чистый уик-энд с этапа в Майами. У нас либо возникали проблемы, либо были штрафы. И я с нетерпением жду начала нового уик-энда», – рассказал Леклер.

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