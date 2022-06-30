Эдриан Ньюи: «Для болида «Ред Булл» 2022 года очень пригодились знания, полученные при работе над гиперкаром «Астон Мартин»

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» рассказал об источнике вдохновения для создания болида 2022 года RB18.

Ньюи возглавил проект гиперкара «Ред Булл» RB17, а до этого участвовал в разработке «Валькирии» – гиперкара – и получил важную информацию. «Астон Мартин» являлся титульным спонсором «Ред Булл» до конца 2020 года.

«Интересно, что знания, полученные при работе над «Валькирией», а это автомобиль с граунд-эффектом, очень пригодились, когда мы начали создавать болид, впоследствии названный RB18. Ведь это первая машина с эффектом Вентури в «Формуле-1» с 1983 года», – сказал Ньюи.

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