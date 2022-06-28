Мика Хаккинен: «Удивлюсь, если «Мерседес» догонит «Феррари» и «Ред Булл» по скорости без радикальных шагов»

не верит в чемпионские перспективы «Мерседеса».

Двукратный обладатель титула в «Формуле-1» считает, что «Мерседесу» не нагнать и по скорости без радикальных изменений.

«У команды отличные пилоты, в этом не может быть сомнений. Все мы знаем, чего достиг Льюис [Хэмилтон]. У него были чемпионские машины, а теперь болид не работает, и возникли проблемы. Это заставляет задуматься. Я считаю, это повлияло на его времена на круге.

Расселл, напротив, молод, он пришел из бедной команды с ограниченными ресурсами, а теперь оказался в топ-коллективе – мотивация взлетела до небес. Он стабильно приносит результат, получает много данных для развития болида. Это невероятно важная работа.

Прибавит ли «Мерседес»? Конечно. Но соперники тоже улучшают машины. Сможет ли команда догнать конкурентов по скорости к концу сезона? Я очень удивлюсь – если только они не предпримут радикальные шаги. Посмотрим.

Но машина, использованная в последней гонке [в Канаде], не способна выигрывать гонки без каких-то безумных событий. Если что-то случится с лидерами, они могут победить. Но с текущей скоростью шансов нет», – заявил Хаккинен.

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