Руководитель «Астон Мартин»: «Надо найти 0,3-0,5 секунды, чтобы опередить середняков»

Руководитель Майк Крак рассказал о предстоящих обновлениях.

Команда привезла существенно измененную машину в Испанию, а следующие новинки появятся на предстоящем .

«В Барселоне нам не хватало темпа, это вполне очевидно. И [с тех пор] машина не менялась. Болид, безусловно, лучше [чем в начале сезона], но и трассы немного помогли выглядеть конкурентоспособнее в последних трех гонках, чем, скажем на автодромах вроде Барселоны.

В этом плане нужно оставаться реалистами. Мы понимаем, что необходимо привезти обновления на трассу такого типа, чтобы оставаться в борьбе, ведь и остальные команды, пожалуй, подготовят новинки к Сильверстоуну.

Каждый раз ты узнаешь что-то новое благодаря гонкам на разных треках. Кроме того, проблемы с галопированием тоже разнятся от трассы к трассе. Но, конечно, мы многому научились, потому что стало легче проезжать по поребрикам, пилотаж более комфортный, болид мягче, механическое сцепление с асфальтом улучшилось. Хотя было бы слишком смело заявлять, что мы уже все понимаем.

[Команде нужно найти] от трех десятых до половины секунды. Полагаю, этого недостаточно для соперничества с «Мерседесом», но хватит, чтобы обогнать группу [середняков] во главе с , – заявил Крак.

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