Ландо Норрис: «Разница между новыми и старыми болидами должна быть лучше заметна на «Сильверстоуне»

Пилот считает, что на новые болиды «Формулы-1» смогут в большей степени проявить свои качества, чем на других трассах.

«Гоночный уик-энд на «Сильверстоуне» всегда получается классным сам по себе – смотреть за болидами «Ф-1» на «Сильверстоуне» всегда интересно.

Но я также думаю, что гонки в этом году в целом стали лучше, интереснее. Может быть, на трасса с большим количеством обычных длинных прямых это заметно не так сильно. Однако разница между новыми и старыми болидами должна быть лучше заметна именно на таких трассах, как , с затяжными и скоростными поворотами. Надеюсь, гонки и правда станут лучшге и зрелищнее», – рассказал Норрис.

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг в официальном симуляторе. Реакции – «да я заплатил разработчикам!», «Cколько лет нужно гонять для максимума»?

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