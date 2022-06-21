Нико Росберг: «У Сайнса еще нет чемпионских качеств, Леклер переигрывает его в каждой гонке»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года оценил мастерство гонщика «Феррари» .

Карлос опередил напарника Шарля Леклера по итогам 2021 года, но в новом сезоне проигрывает монегаску.

«У него есть способности, чтобы быть достойным пилотом «Феррари». В данный момент у него нет качеств, чтобы стать чемпионом мира. Если говорить о пилотаже, Леклер переигрывает его в каждой гонке нынешнего сезона. Ему (Сайнсу) предстоит добиться довольно существенного прогресса, чтобы выйти на уровень Леклера. Пока он несколько далек.

После прошлого сезона это слегка удивило, но болид совершенно другой – может, нужно время, чтобы привыкнуть», – сказал Росберг.

Коллега Нико по Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл вступился за Сайнса после проигранного :

«Карлос напоминает и : готов выиграть свой первый Гран-при, однако по разным причинам победы ускользают. Я всегда поддерживал Карлоса и порой чувствовал, что мой голос в паддоке одинок. Но он очень хорош – особенно в гонках.

Осталось последнее препятствие: претворить его талант, абсолютную решимость и опыт в прогресс по точности и стабильности. В этом случае машина станет неумолимо двигаться вперед, а не в сторону, как иногда случается. Надо лишь одержать первую победу».

Почему «Феррари» не могла обогнать «Ред Булл» в Канаде? Это Сайнс ошибался или Ферстаппен так хорош?

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