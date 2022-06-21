Никита Мазепин: «Ф-1» намерена выплатить деньги за отмененный Гран-при России»

Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал о ситуации вокруг Гран-при России.
Этап проходил с 2014 года на «Сочи Автодроме», а со следующего сезона должен был переехать под Санкт-Петербург. В марте контракт на проведение Гран-при России расторгли.
«Могу сказать, что, по моей информации, «Формула-1» намерена выплатить деньги [промоутеру этапа] «Росгонкам» за отмененный Гран-при России, тем самым задав пример этикета – есть бизнес-отношения, и беспредельничать нельзя, это неправильно.
К сожалению, не все этим руководствуются», – посетовал Никита, чье соглашение с «Хаасом» разорвали перед началом сезона-2022.
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