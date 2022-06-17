Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что в Баку выбрался бы из болида со скоростью, которую требует ФИА»

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что не смог бы выполнить требования ФИА по эвакуации из болида.

У Хэмилтона спросили, выбрался ли бы он из машины за десять секунд в случае необходимости на Гран-при Азербайджана, как предписывает Международная автомобильная федерация (ФИА). В Баку семикратный чемпион «Формулы-1» и многие другие гонщики страдали от тряски в болиде.

«Я так не думаю. Боль была мучительной, и я рад, что просто выбрался – точно не с той скоростью, которая требовалась», – ответил Льюис.

Хэмилтон также рассказал, как трудно «Мерседесу» бороться с подскакиванием болида:

«На последнем этапе и предыдущих гонках мы подняли машину, и она все равно подпрыгивала. Галопирование больше зависит от аэродинамической структуры под днищем, так что очень высоко поднимали болид. Только в Барселоне мы стали немного его опускать, и тогда впервые подскоков не было, разве что в высокоскоростных поворотах.

Даже когда мы поднимали машину [в Монако и Баку из-за кочек], она все равно скакала. На самом деле мы не можем поднять еще больше – нас ограничивает задняя подвеска».

У Льюиса поинтересовались, повлияет ли ситуация не подписание следующего контракта с «Мерседесом». Текущее соглашение рассчитано до конца 2023 года.

«Могу себе представить, что мы решим проблему по крайней мере к концу следующего года. Надеюсь, это не помешает мне гоняться дольше. Но время покажет».

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