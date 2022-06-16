Жан Алези о двойном сходе «Феррари» в Баку: «Мы все равно говорим о машине, которая на восьми последних Гран-при шесть раз была на поуле»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о неудаче на .

«Возможно, что среди гонщиков с опытом выступления за «Феррари» мне намного лучше других известно, каково сталкиваться с поломкой болида в тот момент, когда ты лидируешь в гонке. И я знаю, каково быть частью «Феррари» – и с этим ничто не сравнится.

Не думаю, что стоит пытаться искать оправдания разочаровывающему результату гонки в Баку. Однако мы все равно говорим о машине, которая на восьми последних Гран-при шесть раз была на поуле. Так что у «Феррари» есть действительно хороший проект, и команда добилась выдающегося прогресса. Ведь за последние два года команде пришлось просто монструозным образом отыгрываться», – рассказал Алези.

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