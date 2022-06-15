Кевин Магнуссен о сходе в Баку: «Не сказал бы, что обеспокоен нехваткой скорости – скорее надежностью болида»

Пилот признал, что хотел бы реже сталкиваться с проблемами надежности болида.

Магнуссен сошел с дистанции Гран-при Монако из-за поломки болида, имея шансы набрать очки. Затем новая поломка случилась уже в Баку – болид Магнуссена был одним из четырех с моторами , которые не добрались до финиша.

«На Гран-при Монако у нас была возможность заработать очки, но потом возникла проблема с двигателем. В Баку у нас снова были шансы на очки, и снова случилась поломка.

Так что в целом я бы не сказал, что обеспокоен нехваткой скорости нашего болида. Я больше беспокоюсь о надежности болида. Нужно продолжать работу, сохраняя позитивный настрой, и тогда со временем все получится», – рассказал Магнуссен.

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