Маттиа Бинотто: «Феррари» не смотрит на отставание от «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» не следит за отставанием от .

«Мы не смотрим на это, говоря откровенно. Мы сосредоточены на своих результатах, на том, как выжать максимум из уик-эндов, постараться прибавить. Понятно, что необходимо преодолеть разрыв, чтобы подняться на вершину. Полагаю, последняя гонка показала, что есть некоторые проблемы. Мы заняты тем, чтобы прогрессировать от гонки к гонке.

Меня беспокоит лишь одно: чего нам не хватает?» – сообщил Маттиа после этапа в Баку.

После Гран-при Азербайджана Скудерия уступает главным соперникам 80 очков в Кубке конструкторов, отрыв от вырос до 34 баллов.

Бинотто высказался о трудностях, возникших в Баку:

«У нас были проблемы с надежностью. Старт Шарля вышел неидеальным, возникла проблема с пит-стопами. На последних этапах случались разные сложности, многое предстоит улучшить.

Я вполне уверен, что у других команд тоже есть проблемы, они не всегда принимают верные или наилучшие решения. Но нас это не волнует – мы занимаемся и беспокоимся лишь о своих выступлениях».

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2022

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