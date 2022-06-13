Льюис Хэмилтон: «Выбор подвески оказался неверным – у Расселла машина подскакивала меньше, я терял 0,35 секунды на прямых»

Пилот Льюис Хэмилтон рассказал о трудностях на .

Подскоки болида приводили к тому, что Льюис, по собственному признанию, находился на грани столкновения со стеной. В итоге Хэмилтон финишировал четвертым, его напарник – третьим.

«Часто казалось, что я не справлюсь, просто не удержу машину на трассе. Не знаю, видели ли вы, но я несколько раз чуть не потерял ее на высокой скорости. Сражение с болидом вышло напряженным. Последние десять кругов я просто говорил себе: «Ты можешь это сделать, ты должен. Просто держись», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Льюис сообщил, что неоднократно поднимал ногу с педали газа на прямой, так как боялся потерять контроль над машиной:

«Да, потому что она так сильно тряслась. Я столько раз чуть не влетал в стену. Я беспокоился о безопасности – что будет, если врежешься в барьеры на скорости в 290 км/ч. Вряд ли я когда-либо думал об этом так часто. Обычно ты даже не держишь в голове, что нужно избегать стен на высокой скорости. Очень и очень странный опыт».

Хэмилтон признал, что экспериментальная спецификация, которую он испытывал, не сработала:

«Я рад, что все позади. Это самая болезненная для меня гонка за все время, самая трудная. Но, честно сказать, у Джорджа машина подскакивала гораздо меньше.

Вчера я терял по отношению к нему три с половиной десятые на прямых. На моем болиде стояла экспериментальная деталь, другая задняя подвеска. В итоге выбор оказался неверным.

Но мы заработали очень хорошие очки, у машины такой большой потенциал. Просто нельзя его раскрыть, пока мы не справимся с подскакиванием.

Надо помнить о том, что все [в команде] рассчитывают, что я заработаю такие очки – на этом я и сосредоточился. Но гонка, безусловно, получилась тяжелейшей. Так плохо в этом сезоне не было.

У Джорджа нет каких-то проблем со спиной. Но он где-то на десять лет младше меня!»

Болид Хэмилтона трясло и бросало как никогда – Льюис орал от боли по радио и молился, чтобы гонка закончилась. Едва вылез после финиша

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