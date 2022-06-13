Фернандо Алонсо: «Мотор «Альпин» стал мощнее и в Баку меня никто не обогнал. Это очень хороший знак»

Пилот остался доволен выступлением команды и работой болида на Гран-при Азербайджана.

Алонсо начал гонку с десятой позиции, а финишировал седьмым, сумев отыграть позиции за счет проблем у Карлоса Сайнс, Шарля Леклера и Юки Цуноды. При этом Алонсо по ходу гонки не пропустил ни одного из соперников в борьбе за позицию.

«Меня никто не обогнал! Соперники открывали крыло, используя DRS, а я все равно отрывался от них. И это очень хороший знак.

Мы стали лучше. Мотор стал мощнее, улучшилось распределение этой мощности. Мы и правда сильны на трассах такого типа. В прошлом году на этапе в Баку нам было очень трудно, в этом же году мы были конкурентоспособны. Думаю, мы сделали большой шаг вперед.

В начале сезона вопрос надежности техники вызывал беспокойство. И сейчас я использую уже четвертый по счету двигатель, проведя восемь гонок. Но сейчас, как я думаю, мы взяли ситуацию под контроль. Я доволен.

Ощущения отличные. Мы изменили концепцию (болида), изменили компоновку, изменили все. Машина работает отлично и я очень рад за нашу команду», – рассказал Алонсо.

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