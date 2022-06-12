Карлос Сайнс о сходе: «Обидно. Пока сезон-2022 складывается совсем не в мою пользу»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Азербайджана, выразив разочарование в связи с тем, что в очередной раз в этом сезоне не сумел добраться до финиша гонки.

«Просто возникла проблема с гидравликой – в третьем повороте то ли на девятом, то ли на десятом круге, я уже не помню. И это был конец. Очень досадно, что так вышло, поскольку на первом отрезке я постарался немного отстать от соперников, чтобы поберечь шины. И как раз после 9-10 круга я планировал начать атаковать, взвинтить темп, начать догонять лидеров. Но тут на болиде возникла поломка в гидравлических системах.

Всей нашей команде очень обидно, что все так сложилось. Но нужно сохранять сплоченность, сохранять позитивный настрой. Лучшие гонки еще впереди. Но да, пока сезон-2022 складывается совсем не в мою пользу.

Возникла ли эта проблема впервые? Я не уверен, но мне кажется, что раньше таких проблем не было.

Конечно, улучшить надежность болидов – это главная задача. И команда это знает. До этой гонки у нас все было хорошо с надежность. Скорее конкретно мне часто не везло. И в такой ситуации сложно набрать оптимальную форму и получить положительный импульс. Ведь в этом сезоне у меня пока даже не получается полностью проехать две гонки подряд – чтобы ничего не случилось.

Мне нужна и практика, нужно проезжать большую дистанцию в гонках, а это сложно, когда ты, как сейчас, сходишь на девятом круге. Ведь практика помогает лучше понимать особенности работы болида. Но мы одна команда, мы будем сохранять единство и положительный настрой», – рассказал Сайнс.

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