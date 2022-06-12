Гельмут Марко: «Хотим побеждать в равной борьбе – но ее не будет, если у «Феррари» продолжатся проблемы с надежностью»

Советник подвел итоги Гран-при Азербайджана, выразив сожаление из-за двойного схода соперников из «Феррари».

По словам Марко, в «Ред Булл» хотят побеждать в равной борьбе, а не пользоваться техническими проблемами конкурентов.

«Мы хотим побеждать в честной и равной борьбе. Но равной борьбы не получится, если у «Феррари» будут продолжаться проблемы с надежностью. Как не помогут этой равной и честной борьбе штрафы, которые последуют в дальнейшем.

Леклер сейчас начнет использовать уже третий по счету двигатель в этом сезоне, и в дальнейшем ему придется еще раз или два менять двигатель, а значит неизбежно будет получать за это штрафы.

Что касается сегодняшней гонки и сравнений по чистой скорости, то очень досадно, что на первых кругах Леклеру удалось поймать слипстрим позади Переса и пользоваться им. Из-за этого у Макса не получилось сразу его обогнать. Однако в дальнейшем мы увидели примерно ту картину, которую и ожидали – и в условиях гонки мы были быстрее всех», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Азербайджана: у «Феррари» сломались оба болида, лидера Переса задвинули ради Ферстаппена, смута в «Макларене»

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