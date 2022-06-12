Серхио Перес: «Дубль – это отличный командный результат»

Пилот подвел итоги .

При этом, по словам Переса, его бригаде предстоит пересмотреть свои действия по ходу гонки – в частности это касается решения не проводить пит-стоп в режиме виртуального автомобиля безопасности.

«Команда приняла верное решение, ведь на тот момент Макс находился на некотором расстоянии впереди. Мы добились хорошего командного результата.

На этой трассе может случиться все, что угодно. И то, что в итоге мы сумели сделать дубль – это действительно отличный командный результат.

При этом шины «медиум» изнашивались очень сильно и быстро – нужно будет разобраться с тем, что случилось. Потому что Макс сегодня значительно сильнее меня проехал свой отрезок на «медиуме», – рассказал Перес.

Ферстаппен выиграл в Баку, гонщики «Феррари» не добрались до финиша

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram