Джордж Расселл о 3-м месте: «Нужно держаться рядом до самого конца, чтобы иметь возможность воспользоваться шансом»

Пилот подвел итоги , на котором занял третье место.

«Как уже говорилось ранее, нужно держаться рядом до самого конца, чтобы иметь возможность воспользоваться шансом. Огромное спасибо нашей команде за машину, на которой мы смогли добраться до финиша.

Год получается непростым, происходит много всего, мы переживаем жаркий период, учитывая проблемы машин с галопированием. И в целом мы довольны тем, что смогли занять третье место», – рассказал Расселл.

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