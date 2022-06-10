Кристиан Хорнер: «Нужно внести модификации, чтобы проблема с DRS на болиде Ферстаппена не повторилась во второй практике»

Руководитель прокомментировал проблему с нестабильной работой системы DRS на болиде в первой практике перед .

На высоких скоростях пластина на заднем антикрыле болида Ферстаппена начинала сильно колебаться и вибрировать. При этом на болиде Серхио Переса никаких проблем не возникло.

Ранее неполадки в работе системы DRS возникали на болиде Ферстаппена на Гран-при Испании.

«Разумеется, мы видели эту проблему, у нас есть все данные, у нас есть возможности сравнить данные с тем, как работает антикрыло на болиде Серхио Переса. Думаю, нам будет нужно внести некоторые модификации, чтобы во второй практике проблема не повторилась», – заявил Хорнер.

По мнению Хорнера, объяснением наличия проблемы может быть небольшая разница в спецификациях болидов Ферстаппена и Переса:

«Вес болида всегда критическим фактором – и команда, очевидно, всегда стремится снизить вес до минимальных значений во всех областях болида. В спецификациях болидов есть небольшая разница, изучить работу настроек, постараться искоренить проблему – и она, будем надеяться, не возникнет вновь во второй практике».

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