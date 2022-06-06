Кевин Магнуссен о новой базе «Хааса» в Маранелло: «Для команды это приятные изменения, все стало проще»

Пилот отметил, что переезд технического штаба команды в Маранелло пошел коллективу на пользу.

В рамках технического сотрудничества с американской командой в «Феррари» приняли решение организовать для «Хааса» техническую базу в Маранелло, непосредственно в соседнем здании от базы Скудерии. Также в рамках этого сотрудничества новым техническим директором «Хааса» стал инженер «Феррари» Симоне Реста, а штаб пополнили несколько специалистов из итальянской команды.

«Да, для команды это приятные изменения. Они переехали как раз за тот год, что я отсутствовал в «Ф-1». Технический штаб в Маранелло стал больше. Мне кажется, также помогает тот факт, что разным департаментам теперь проще общаться друг с другом.

Все эти годы наша команда была сильно растянута по миру: была база в США, два места в Италии и еще одно в Англии. А теперь, когда ты можешь просто сходить к человеку (в соседнее здание) и обсудить все на месте, все стало проще.

Так что да, ситуация улучшилась, да и штат сотрудников вырос. И это, разумеется, также отражается в скорости болида «Хааса». Так что команда движется в правильном направлении», – рассказал Магнуссен.

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