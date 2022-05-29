«Феррари» не обнаружила повреждений коробки передач на болиде Сайнса после аварии в квалификации

«Феррари» не нашла проблем с коробкой передач на болиде Карлоса Сайнса.
Испанец столкнулся с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом, который въехал в барьеры в конце квалификации к Гран-при Монако.
В прошлом году «Феррари» не заменила коробку передач на машине Шарля Леклера, который завершил квалификацию аварией. В итоге монегаск не смог стартовать с поула из-за поломки.
«Ред Булл» продолжает работать над автомобилем Серхио. «Феррари» и «Ред Булл» не стали прерывать комендантский час ради ночной починки болидов.
Сайнс должен начать гонку со второго места, Перес – с третьего.
Напарник Ферстаппена гнался за поулом в Монако, но влетел в стену. Зато разбил вторую «Феррари» и закончил выше Макса
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