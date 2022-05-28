Фернандо Алонсо об аварии в квалификации: «Не слишком горжусь своим выступлением»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял седьмое место.

Алонсо попал в аварию в конце сессии, но в любом случае не смог бы закончить свой круг из-за аварии Серхио Переса, которая произошла впереди.

«В целом квалификация прошла хорошо. К третьему сегменту у меня осталось два свежих комплекта «софта», потому что первый сегмент прошел проще, чем мы предполагали.

Так что я правда надеялся, что смогу оказаться пятым, ведь я был пятым после первой попытки. И потом, во второй попытке, за счет улучшения состояния трассы, как мне казалось, мы могли занять пятое место. Но я не закончил свой круг.

Я потерял концентрацию, опоздал с торможением и заблокировал колеса. В теории я мог бы воспользоваться зоной безопасности и потом вернуться на трассу, но мне казалось, что я все равно смогу войти в поворот. Не смог.

Так что в первую очередь я бы хотел извиниться перед командой, ведь в этом году наши ошибки стоят команде денег в условиях потолка бюджетов. Так что в итоге я не слишком горжусь своим выступлением в квалификации. Надеюсь, завтра мы выступим лучше.

Я попал в аварию, сразу вышел на связь с командой и сказал, что разбил машину в пятом повороте. На что инженер ответил мне, что впереди в восьмом повороте случилась авария и сессия уже остановлена красными флагами. А я ответил ему: «Не волнуйся, я все равно уже привез машину в стену».

Надеюсь, завтра мы проведем хорошую гонку. Понятное дело, если пойдет дождь, это многое изменит. Никогда не знаешь наверняка, но под дождем все скорее всего превратится в гонку на выживание. То есть, это будет хаос. Так что я бы предпочел гонку по сухой трассе, хоть для вас это и будет скучно! Для нас же сухая гонка будет намного проще. А вот если пойдет дождь, начнется лотерея. Посмотрим, повезет ли нам», – рассказал Алонсо.

Леклер – на поуле в Монако, Перес разбил болид в финальной попытке

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram