Макс Ферстаппен: «Феррари» едет очень здорово, для меня уик-энд получается тяжелым»

прокомментировал четвертое место в квалификации к Гран-при Монако.

Лидер чемпионата не смог провести финальную попытку, так как его напарник по Серхио Перес врезался в барьеры, после чего с Чеко столкнулся пилот .

Поул завоевал главный соперник Ферстаппена в нынешнем сезоне .

«Печально, и уик-энд в целом получается тяжелым. Последний круг был лучше.

Шарль и «Феррари» очень сильны. Можно было прибавить, но это Монако, и после красного флага в конце я оказался четвертым. Второй год подряд – жаль.

Мы еще изучим квалификацию, но эта машина («Феррари») едет очень здорово. У меня больше проявлялась недостаточная поворачиваемость, чем хотелось бы, на такой трассе это мешает», – заявил Ферстаппен в интервью Viaplay.

Макс поделился ожиданиями от гонки:

«Посмотрим. Сегодня у нас облом. Если пройдет дождь, то, конечно, это внесет хаос. С таким асфальтом трасса останется скользкой».

Гран-при Монако-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

Леклер сравнялся с Ферстаппеном по числу поулов

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