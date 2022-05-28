Макс Ферстаппен: «Феррари» едет очень здорово, для меня уик-энд получается тяжелым»

Макс Ферстаппен прокомментировал четвертое место в квалификации к Гран-при Монако.
Лидер чемпионата не смог провести финальную попытку, так как его напарник по «Ред Булл» Серхио Перес врезался в барьеры, после чего с Чеко столкнулся пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Поул завоевал главный соперник Ферстаппена в нынешнем сезоне Шарль Леклер.
«Печально, и уик-энд в целом получается тяжелым. Последний круг был лучше.
Шарль и «Феррари» очень сильны. Можно было прибавить, но это Монако, и после красного флага в конце я оказался четвертым. Второй год подряд – жаль.
Мы еще изучим квалификацию, но эта машина («Феррари») едет очень здорово. У меня больше проявлялась недостаточная поворачиваемость, чем хотелось бы, на такой трассе это мешает», – заявил Ферстаппен в интервью Viaplay.
Макс поделился ожиданиями от гонки:
«Посмотрим. Сегодня у нас облом. Если пройдет дождь, то, конечно, это внесет хаос. С таким асфальтом трасса останется скользкой».
Гран-при Монако-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й
Леклер сравнялся с Ферстаппеном по числу поулов
Игра: управляйте машиной и зарабатывайте очки. Лидеры получат игровой планшет и смарт-часы!
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram