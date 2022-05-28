Карлос Сайнс: «Реал» обычно побеждает в финалах, потому что это «Реал»

Пилот Карлос Сайнс поддержал «Реал» перед финалом Лиги чемпионов.

28 мая «Мадрид» и «Ливерпуль» разыграют кубок. По мнению Сайнса, титул станет приятным дополнением к чемпионству в Ла Лиге.

«Не думаю, что «Реалу» как команде необходим выигрыш – он и так провел отличный сезон. Но «Реал» обычно побеждает в финалах, потому что это «Реал», и у него больше опыта. Эти игроки провели много финалов и понимают, что нужно для победы», – сказал испанец.

Карлос признался, что хотел прервать уик-энд в и съездить в Париж на финал:

«Было такое искушение. Но это не идеальная подготовка к гонке. Если что-то пойдет не так в воскресенье, то потому, что ты съездил в Париж. Тем не менее, такое можно провернуть».

Пилот также является поклонником «Реала».

«Желаю «Мадриду» всего наилучшего. Команда провела потрясающий сезон.

Я просто постараюсь насладиться игрой вне зависимости от результата. Мы гордимся командой», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Карлос Сайнс поздравил «Реал» с победой в Ла Лиге: «Теперь дело за ЛЧ!»

Игра: управляйте машиной и зарабатывайте очки. Лидеры получат игровой планшет и смарт-часы!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram