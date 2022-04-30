Карлос Сайнс поздравил «Реал» с победой в Ла Лиге: «Теперь дело за ЛЧ!»

Гонщик отреагировал на чемпионство «Реала» в испанской Ла Лиге.

Победа стала для мадридского клуба 35-й в первенстве страны.

«🏆 Чемпионы! Поздравляю «Реал» с отличным сезоном и 35-м титулом! Теперь дело за Лигой чемпионов! 💪🏼💪🏼» – высказался Сайнс в твиттере.

«Мадрид» проиграл первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (3:4).

Фанатом «Реала» является и – двукратный чемпион мира по ралли и трехкратный победитель ралли-рейда «Дакар».

«Поздравления «Реалу»! 35 чемпионств… и впереди еще больше! Команда 🤍», – написал отец пилота «Феррари».

«Реал» досрочно выиграл чемпионат, но был сезон покруче. Моуринью первым выбил 100 очков, оживил Бензема и создал монстра

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