Карлос Сайнс поздравил «Реал» с победой в Ла Лиге: «Теперь дело за ЛЧ!»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс отреагировал на чемпионство «Реала» в испанской Ла Лиге.
Победа стала для мадридского клуба 35-й в первенстве страны.
«🏆 Чемпионы! Поздравляю «Реал» с отличным сезоном и 35-м титулом! Теперь дело за Лигой чемпионов! 💪🏼💪🏼» – высказался Сайнс в твиттере.
«Мадрид» проиграл первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (3:4).
Фанатом «Реала» является и Карлос Сайнс-старший – двукратный чемпион мира по ралли и трехкратный победитель ралли-рейда «Дакар».
«Поздравления «Реалу»! 35 чемпионств… и впереди еще больше! Команда 🤍», – написал отец пилота «Феррари».
«Реал» досрочно выиграл чемпионат, но был сезон покруче. Моуринью первым выбил 100 очков, оживил Бензема и создал монстра
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