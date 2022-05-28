Гран-при Монако, Бельгии и Франции рискуют выпасть из календаря 2023 года. «Ф-1» нацелена на 24 гонки (AMuS)

собирается провести рекордные 24 этапа в 2023 году.

В следующем сезоне пройдут гонки в Катаре и Лас-Вегасе. Как сообщает Auto Motor und Sport, в календарь может вернуться и Южная Африка. Переговоры о проведении Гран-при ЮАР состоятся на следующей неделе.

В то же время трудности возникнут у организаторов этапов в Монако, Бельгии и Франции. Контракт на проведение гонки в Монте-Карло истекает в конце 2022 года, и организаторам придется поступиться рядом привилегий, чтобы сохранить свой слот. «Ф-1» не устраивает особая ситуация с рекламными контрактами: на рекламируется бренд TAG Heuer, что противоречит интересам глобального спонсора чемпионата Rolex. Также стороны обсудят взнос за проведение Гран-при: Монако платит от 10 до 15 миллионов долларов, в то время как остальные промоутеры выкладывают от 25 миллионов. Кроме того, «Ф-1» вновь предложит изменить конфигурацию трассы, чтобы исправить ситуацию с обгонами. Ранее предполагалось избавиться от шиканы «Нувель» и расширить поворот «Табак».

, возможно, будет проводиться раз в два года, чередуясь с другими этапами (к примеру, с гонкой в Португалии). Франция, по всей видимости, покинет календарь, в то время как возвращение зависит от ковидной политики страны.

RaceFans подтверждает, что гонки во Франции в следующем году не будет, а Бельгии и Монако в данный момент не гарантировано место в календаре.

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