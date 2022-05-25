ВКонтакте будет эксклюзивно показывать чемпионат России по ралли в 2022 году

ВКонтакте объявил о начале сотрудничества с AutoSportMediaGroup — официальным промоутером чемпионата России по ралли.

На платформе VK Видео будут проходить эксклюзивные прямые трансляции гонок. Аользователям будет доступен контент, включающий в себя лучшие моменты этапов, интервью с пилотами, разбор гонок от экспертов и другие материалы. На всех автомобилях, участвующих в чемпионате, появится брендинг социальной сети, а на третьем этапе чемпионата России по ралли «Псков» появится спецучасток «ВКонтакте».

Партнерство соцсети и чемпионата России продлится в течение всего сезона-2022.

Гонки «Ф-1» теперь снимают с дронов вдобавок к вертолетам. Но фанаты жалуются на укачивание и размытую картинку, а вам как?

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