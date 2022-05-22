Ланс Стролл: «Копия «Ред Булл» ехала бы на 2 секунды быстрее «Астон Мартин»

Результаты доказывают, что AMR22 – не копия «Ред Булл», считает .

Обновленный болид «Астон Мартин» не помог Строллу и Себастьяну Феттелю пробиться во второе сегмент квалификации к Гран-при Испании. на внешне похожем «Ред Булл» стал вторым, – пятым.

«На какой позиции «Ред Булл»? Мы бы ехали на две секунды быстрее, будь машина копией», – заявил Стролл после сессии.

Ланс уверен, что команде предстоит серьезная работа:

«У меня весь уик-энд возникали проблемы с балансом, сцепления не хватало. Аэродинамический обвес совершенно новый, как и просвет, настройки – многое поменялось. Нужно проверить, не упустили ли мы что-то. Возможно, какие-то вещи стоит делать иначе.

Надеюсь, мы просто что-то не учли. На прошлом этапе мы оказались в третьем сегменте, сейчас же выбыли после первого, отставание по скорости огромное. Надо понять, почему».

Обновление года в «Ф-1»: аутсайдер выкатил копию «Ред Булл» – нарвался на подозрения в шпионаже, проверки и скандал

Феттелю выдали копию «Ред Булл» – а он все равно остался в пятерке худших. Реакция Себа – «Да ты прикалываешься»!

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