Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно прибавлять в скорости на одном быстром круге»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Из-за жары было довольно непросто подобрать оптимальный баланс машины. Очевидно, что нам еще нужно прибавлять в скорости на одном быстром круге, при этом на длинной дистанции наш темп смотрелся очень неплохо, чему я рад. Нужно просто найти оптимальный вариант между двумя крайностями.

Шины на этой трассе подвергаются серьезным нагрузкам и с точки зрения баланса мы пока очевидно не добились оптимального состояния. Зато мы знаем, что по крайней мере погода по ходу уик-энда будет стабильной, с этим можно работать», – рассказал Ферстаппен.

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