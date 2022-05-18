Пьер Гасли: «В Барселоне должны получить представление о расстановке сил в середине пелотона»

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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями о предстоящем Гран-при Испании.

«Уик-энд в Барселоне всегда важен, поскольку там становится видна общая картина и где каждая команда находится относительно остальных. Мы должны получить представление о расстановке команд, особенно в середине пелотона, где сейчас идет очень плотная борьба: где порой кажется, что ты приближаешься к лидерам, но падение темпа буквально на 0,2 секунды уже оборачивается потерей позиции.

Я знаю, что в Барселоне очень сложно обгонять и что ситуация не изменится даже на новых болидах – просто из-за особенностей трассы. Но посмотрим, что получится в итоге. Будет важно как можно лучше квалифицироваться», – рассказал Гасли.

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