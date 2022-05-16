Фредерик Вассер: «Ключевой частью пакета обновлений к Гран-при Испании будет новое днище болида»

Руководитель рассказал о новинках, которые команда готовит к предстоящему .

«Был бы рад простому гоночному уик-энду в Барселоне. Спокойный уик-энд и хорошо проведенные сессии. Вообще, честно говоря, плотность в пелотоне сейчас настолько высока, что сложно сказать, какой по скорости командой мы сейчас являемся – четвертой, пятой, шестой.

Нам нужно просто заниматься своим делом и продолжать работать над развитием болида. И к ближайшей гонке в Барселоне мы готовим крупный пакет обновлений. Так что сейчас нужно сосредоточиться именно на этом, заняться производством деталей, сейчас это ключевой момент. То есть работать, а не думать о том, на каком месте мы можем оказаться – пятом, шестом или седьмом.

Безусловно, ключевой частью пакета обновлений, если говорить о скорости болида, будет новое днище. Думаю, что другие команды тоже много работают над данной областью. Но, разумеется, мы подготовили не только днище – вы обо всем узнаете, когда в четверг мы подадим в ФИА официальную декларацию», – рассказал Вассер.

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