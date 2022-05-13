Пилот молодежной программы «Альпин» Джек Дуэн выступит за команду на тестах «Ф-1» в Катаре

Пилот молодежной программы «Альпин» Джек Дуэн выступит за команду на тестах в Катаре.

Тесты, в рамках которых Дуэн впервые опробует болид «Формулы-1», пройдут в Катаре в ближайшее воскресенье. Дуэну предстоит управлять болидом «Альпин» A521 2021 года.

– сын легендарного мотогонщика , – в этом сезоне выступает в «Формуле-2». Вместе с ним на тестах будет выступать резервный пилот .

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