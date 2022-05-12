Отмар Сафнауэр о 2 очках Алонсо в сезоне: «Это разочаровывает. Фернандо и «Альпин» хотят большего»

Руководитель Отмар Сафнауэр прокомментировал неудачи Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» заработал два очка в первой гонке сезона, а последующие четыре этапа завершил вне топ-10.

«Конечно, это очень разочаровывает. Но с ним все в порядке, и мы хотим большего – и команда, и Фернандо. В Майами мы должны были оказаться выше: до третьего сегмента квалификации не хватило немного из-за блокировки со стороны Сайнса. Старт в группе лидеров изменил бы гонку, поскольку на одном круге мы показывали темп Боттаса и Хэмилтона.

Фернандо нужно, чтобы все сошлось воедино. Это случится, и мы заработаем больше очков, наступят лучшие времена. Плюс в том, что машина едет. Над остальным можно работать», – уверен Сафнауэр.

Менеджер подтвердил обновления для , Азербайджана и Великобритании:

«У нас есть детали для Испании – это шестой этап. Также команда подготовит новинки двумя гонками позже и на десятый Гран-при. Мы будем последовательно привозить обновления.

Надеюсь, в Барселоне «Альпин» выступит хорошо, трасса нам подходит. Многие говорят: если ты быстр в Барселоне, то покажешь скорость на большинстве автодромов».

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